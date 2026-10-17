फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Mother and son acquitted in heroin smuggling case Mohali court Verdict

हेरोइन तस्करी मामले में मां-बेटा बरी: पुलिस जांच में खामियों और जांच अधिकारी के सक्षम न होने के आधार पर फैसला

Sat, 17 Oct 2026 08:56 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 08:56 AM IST
सार

वर्ष 2019 में दर्ज इस मामले में पुलिस ने सुखविंदर कौर से 440 ग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। उनके बेटे लवदीप सिंह को भी आपराधिक साजिश के आरोप में नामजद किया गया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा।

विज्ञापन
Mother and son acquitted in heroin smuggling case Mohali court Verdict
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हेरोइन तस्करी के एक मामले में मोहाली की विशेष अदालत ने मां-बेटे को बरी कर दिया है। पुलिस जांच में खामियों और जांच अधिकारी के सक्षम न होने के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन


वर्ष 2019 में दर्ज इस मामले में पुलिस ने सुखविंदर कौर से 440 ग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। उनके बेटे लवदीप सिंह को भी आपराधिक साजिश के आरोप में नामजद किया गया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच अधिकारी एएसआई रामपाल नियमित पद पर नहीं थे। ऐसे में वह एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच के लिए अधिकृत अधिकारी नहीं थे। अदालत ने जांच अधिकारी की नियुक्ति और उनकी कानूनी शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed