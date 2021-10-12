Mohali News: नगर में आज मोहाली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:59 AM IST
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धर्म-कर्म
कथा : माेहाली के फेज-3बी2 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से होगी।
प्रतियोगिता
क्रिकेट : मोहाली के सेक्टर-74 के बेस्ट क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।
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कथा : माेहाली के फेज-3बी2 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से होगी।
प्रतियोगिता
क्रिकेट : मोहाली के सेक्टर-74 के बेस्ट क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।