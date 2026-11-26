Mohali News: उम्र के पड़ाव को पीछे छोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने खेलों में दिखाया दमखम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:32 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:32 AM IST
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मोहाली। मोहाली सीनियर सिटीजंस एसोसिएशन की ओर से आयोजित आठ दिवसीय 14वां डॉ. अमरजीत सिंह खैरा मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल संपन्न हो गया। आठ खेलों की प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। अंतिम दिन शॉटपुट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो के मुकाबले हुए। पुरुष वर्ग में चरनजीत सिंह, आरएस भुल्लर, सुरिंदर पाल और केबीएस गुलाटी ने विभिन्न स्पर्धाओं में जीत दर्ज की। महिला वर्ग में डॉ. बलविंदर राणा और मनजीत कौर ने तीनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। संवाद
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