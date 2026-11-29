मोहाली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, मोहाली की ओर से 30 नवंबर को राष्ट्रीय करियर सेवा के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।इसमें 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी और 2000 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। दसवीं, बारहवीं, स्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवा आवेदन कर सकेंगे। एनआईआईटी, एलआईसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज कैपिटल, महिंद्रा स्वराज और लिवासा अस्पताल सहित कई संस्थान भर्ती करेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स, मशीन ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव सहित विभिन्न पदों पर अवसर मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवार क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो ने युवाओं से मेले में पहुंचकर अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है।