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डेराबस्सी। मुबारिकपुर-हैबतपुर रोड स्थित पाम सिटी कॉलोनी में चोरों ने दिनदहाड़े एक बंद मकान से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया। चोरी की यह वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक ऋषि कुमार बीते दिन दोपहर करीब 12 बजे अंबाला गए थे। शाम करीब पांच बजे घर लौटने पर उन्हें मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। चोर करीब तीन-चार लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने, एक 42 इंच एलईडी और एक लैपटॉप ले गए। मुबारिकपुर पुलिस चौकी में घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी हो सके।