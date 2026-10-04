Mohali News: जीती पडिय़ाला ने खरड़ हलके में नशा विरोधी जागरूकता मुहिम छेड़ी

Mohali News: जीती पडिय़ाला ने खरड़ हलके में नशा विरोधी जागरूकता मुहिम छेड़ी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:01 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:01 AM IST
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कुराली। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह जीती पडिय़ाला ने नशों के खिलाफ जागरूकता मुहिम शुरू की है। उन्होंने यह मुहिम नगर काउंसिल के गांव पडिय़ाला से आरंभ की।
जीती पडिय़ाला ने कहा कि नशा पूरे समाज की गंभीर समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिए हर गांव और घर तक जागरूकता पहुंचाना जरूरी है। खरड़ विधानसभा हलके के गांवों में विशेष मुहिम चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य युवाओं को नशों से बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। इस मुहिम से खरड़ के हर वर्ग को जोड़कर नशों के खिलाफ संयुक्त आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांववासी और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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जीती पडिय़ाला ने कहा कि नशा पूरे समाज की गंभीर समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिए हर गांव और घर तक जागरूकता पहुंचाना जरूरी है। खरड़ विधानसभा हलके के गांवों में विशेष मुहिम चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य युवाओं को नशों से बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। इस मुहिम से खरड़ के हर वर्ग को जोड़कर नशों के खिलाफ संयुक्त आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांववासी और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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