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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Jagtar Singh Sidhu appointed Secretary of Kisan Morcha Punjab; Ranjit Singh Gill honored him.

Mohali News: जगतार सिंह सिद्धू को किसान मोर्चा पंजाब का सचिव नियुक्त, रणजीत सिंह गिल ने किया सम्मान

Thu, 08 Oct 2026 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:58 AM IST
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Jagtar Singh Sidhu appointed Secretary of Kisan Morcha Punjab; Ranjit Singh Gill honored him.
कुराली। समीपवर्ती गांव हुशियारपुर के जगतार सिंह सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान मोर्चा पंजाब का सचिव नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह गिल ने उन्हें सम्मानित किया।
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इस मौके पर भाजपा नेता रणजीत सिंह गिल ने बताया कि पार्टी की ओर से किसान मोर्चा पंजाब के संगठन का विस्तार करते हुए जगतार सिंह सिद्धू को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जगतार सिंह सिद्धू मेहनती और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी नियुक्ति से किसान मोर्चा के संगठन को और मजबूती मिलेगी।
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रणजीत सिंह गिल ने जगतार सिंह सिद्धू को सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान जगतार सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमान और किसान मोर्चा के अध्यक्ष लखविंदर सिंह मोमी का आभार जताया।
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उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। किसानों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने के साथ-साथ किसान मोर्चा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगे।
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