Mohali News: डेराबस्सी में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां झपटीं

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वह सड़क पर पैदल चल रही थी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर एक युवक आया। उसने महिला को निशाना बनाया। आरोपी ने अचानक महिला के कानों से सोने की बालियां खींच लीं। वह मौके से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गई। बालियां झपटने के दौरान खींचतान भी हुई। इस कारण वह सड़क पर गिरते-गिरते बची। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार आरोपी महिला से बालियां झपटता दिखाई दे रहा है। दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले बाजार में यह वारदात हुई। इससे क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।

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डेराबस्सी। शहर में लूटपाट और झपटमारी की घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल है। डेराबस्सी के एक व्यस्त बाजार से ताजा मामला सामने आया है। यहां दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात लुटेरा पैदल जा रही बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपटकर फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला किसी जरूरी काम से अपने घर से बाजार आई थी।