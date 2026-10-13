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Mohali News: खिजराबाद में राणा कुशलपाल की अगुवाई में समागम

Tue, 13 Oct 2026 02:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:18 AM IST
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Gathering in Khizrabad led by Rana Kushalpal
हलका इंचार्ज गोल्डी ने गांववासियों से विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर चर्चा की
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कुराली। गांव खिजराबाद में मार्केट कमेटी कुराली के चेयरमैन राणा कुशलपाल की अगुवाई में समागम आयोजित किया गया। इसमें आम आदमी पार्टी के हलका खरड़ इंचार्ज परमिंदर सिंह गोल्डी ने विशेष रूप से शिरकत की।

गोल्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रमों के जरिए गांवों में सड़क, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइटों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करवाया जाएगा।
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राणा कुशलपाल ने कहा कि गांवों का विकास और जनसमस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है।
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