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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Gate meeting in support of daily-wage employees; warning of a sit-in protest on October 14.

Mohali News: डेलीवेज कर्मचारियों के समर्थन में गेट मीटिंग, 14 अक्टूबर को धरने की चेतावनी

Thu, 08 Oct 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:59 AM IST
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Gate meeting in support of daily-wage employees; warning of a sit-in protest on October 14.
सीटू की मांग-पुरानी जगहों पर तैनाती के साथ 24 सितंबर से पहले की तरह लगाई जाए हाजिरी
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मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के डेलीवेज कर्मचारियों के समर्थन में सीटू की अगुवाई में गेट मीटिंग की गई। इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कर्मचारियों की हाजिरी और तैनाती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।


सीटू नेताओं ने बताया कि शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से संगठन को भेजे पत्र में कहा गया है कि डेलीवेज कर्मचारियों की हाजिरी लगाई जा रही है और 7 अक्तूबर 2022 की नीति के तहत उन्हें नियमित करने पर विचार किया जा रहा है। सीटू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की हाजिरी 24 सितंबर से नहीं, बल्कि 1 अक्तूबर 2026 से लगाई जा रही है।
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संगठन के अनुसार कर्मचारियों को उनकी पुरानी जगहों पर तैनात करने के बजाय अलग-अलग समूहों में बांटकर लिफ्ट, बिजली और आवासीय कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर मौखिक आदेशों के आधार पर भेजा जा रहा है। सीटू ने कर्मचारियों को पहले वाली जगहों पर तैनात करने और 24 सितंबर से पहले की तरह हाजिरी लगाने की मांग की।
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14 अक्टूबर को धरने की चेतावनी

सीटू नेताओं ने कहा कि डेलीवेज कर्मचारियों को नियमित करने का मामला लंबे समय से लंबित है। चार साल से समितियों के स्तर पर मामला लटकाया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई और हाजिरी पहले की तरह नहीं लगाई गई तो 14 अक्टूबर को जिला स्तर पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा।




गेट मीटिंग को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड डेलीवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राज कुमार, महासचिव इंदरजीत सिंह, सीटू अध्यक्ष गुरदीप सिंह, महासचिव हरकेश राणा, रणजोध सिंह और गुरमेल सिंह मोजोवाल समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी मौजूद रहीं।
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