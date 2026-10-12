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मोहाली के शाही माजरा में कूड़े की आग: किसान मंडी पर संकट, दुकानें लगाने पहुंचे दुकानदारों को पुलिस ने हटाया

Mon, 12 Oct 2026 01:12 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Mon, 12 Oct 2026 01:12 PM IST
सार

आरएमसी पॉइंट के पीछे जमा कूड़े में पिछले कई दिनों से आग सुलग रही है। कूड़े के ढेर से किसी भी समय आग फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को मंडी लगाने पहुंचे सब्जी विक्रेताओं को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

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Garbage fire in Mohali Shahi Majra police removed shopkeepers arrived to set up stalls for market
कूड़े के ढेर में लगी आग - फोटो : संवाद

विस्तार
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मोहाली में कूड़े की समस्या अब लोगों के कारोबार और सुरक्षा पर भी भारी पड़ने लगी है। शाही माजरा स्थित आरएमसी पॉइंट के पीछे किसान मंडी वाली जगह पर कई दिनों से कूड़ा सुलग रहा है।
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कूड़े से उठते धुएं और आग के खतरे के बीच सोमवार को जब हर सप्ताह लगने वाली किसान मंडी में सब्जी विक्रेता दुकानें लगाने पहुंचे तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। दुकानदारों का सवाल था कि जब यहां हर सप्ताह मंडी लगती है तो वे अपना कारोबार आखिर कहां करें।
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जानकारी के अनुसार, आरएमसी पॉइंट के पीछे जमा कूड़े में पिछले कई दिनों से आग सुलग रही है। कूड़े के ढेर से किसी भी समय आग फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को मंडी लगाने पहुंचे सब्जी विक्रेताओं को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को वहां से हटने के लिए कहा, ताकि किसी संभावित खतरे से बचा जा सके।
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मंडी लगाने पहुंचे दुकानदार परेशान
पुलिस की ओर से हटने को कहे जाने पर कुछ दुकानदारों ने अपनी परेशानी जाहिर की। उनका कहना था कि इस जगह पर हर सप्ताह किसान मंडी लगती है और वे दूर-दूर से सब्जियां बेचने आते हैं। अगर यहां मंडी नहीं लग सकती तो उनके लिए दूसरी जगह की व्यवस्था कौन करेगा? दुकानदारों के लिए अचानक कारोबार बंद करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

मेयर से मुलाकात के बाद भी नहीं निकला समाधान
इस मामले को लेकर पार्षद कुलदीप कौर कंग ने बताया कि उन्होंने इस बार मेयर से मुलाकात कर समस्या उनके सामने रखी थी, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। आरएमसी पॉइंट पर जमा कूड़े और उसमें सुलग रही आग के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं।


कूड़े की आग से कभी भी हो सकता है बड़ा नुकसान
स्थानीय स्तर पर कूड़े के ढेर में आग का लगातार सुलगना गंभीर चिंता का विषय है। आग फैलने की स्थिति में आसपास के लोगों, दुकानदारों और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, धुएं से लोगों को परेशानी होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कूड़े में कई दिनों से आग सुलग रही है तो उसे बुझाने और कूड़े को हटाने के लिए अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन और नगर निगम को तत्काल आग बुझाने, कूड़े का उचित निपटान करने और किसान मंडी के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने की जरूरत है।
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