फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Farmers in Sector 87 have demanded compensation at the rate of Rs 50 crore per acre.

Mohali News: सेक्टर-87 के किसानों ने 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मांगा अवॉर्ड

Sat, 24 Oct 2026 02:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Farmers in Sector 87 have demanded compensation at the rate of Rs 50 crore per acre.
मोहाली। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की तर्ज पर विकसित किए जा रहे सेक्टर-87 के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला गरमा गया है। किसानों ने 5.61 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे को अपर्याप्त बताकर उचित मूल्य की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरदेव सिंह उभा ने किसानों को 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अवॉर्ड देने की मांग की है। सेक्टर-87 के आसपास जमीन की बाजार कीमत करीब 30 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार कीमत और तय मुआवजे में बड़ा अंतर है। वे सरकार और गमाडा से मुआवजे के निर्धारण का आधार स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। गांव सोहाना के नंबरदार हरविंदर सिंह ने भी 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार को 5.61 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का आधार बताना चाहिए। गमाडा को अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के कानूनी अधिकारों का पालन करना चाहिए। जमीन के उचित मूल्य और मुआवजे से जुड़े सभी नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसानों ने सरकार से बाजार कीमत और अवॉर्ड की गणना का आधार स्पष्ट करने को कहा है। इससे उनकी शंकाएं दूर हो सकेंगी। अधिग्रहण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। यह मांग गांव संभालकी, नाज माजरा, सोहाना और माणक माजरा के किसानों की ओर से उठाई गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed