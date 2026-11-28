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पुलिस कार्रवाई और जांच



पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद इंस्पेक्टर जीवन सिंह ने मामला दर्ज करने की सिफारिश की। 26 नवंबर को शाम करीब 6:30 बजे जीरकपुर थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2) और कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63 व 65 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है। नकली नमक तैयार करने तथा बाजार में आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। विज्ञापन

पुलिस कार्रवाई और जांचपुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद इंस्पेक्टर जीवन सिंह ने मामला दर्ज करने की सिफारिश की। 26 नवंबर को शाम करीब 6:30 बजे जीरकपुर थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2) और कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63 व 65 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है। नकली नमक तैयार करने तथा बाजार में आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

जीरकपुर। जीरकपुर में टाटा नमक के नाम पर नकली नमक तैयार कर बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन दुकानदारों सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर की गई है।शिकायत स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक शर्मा ने दर्ज कराई। आरोपियों में प्रीत कॉलोनी स्थित परी फूड एंड जनरल स्टोर के संचालक उज्ज्वल दत्त शामिल हैं। सब्जी मंडी स्थित सौरव किराना स्टोर के संचालक सौरव यादव भी नामजद हैं। बलटाना के आनंद विहार स्थित जिंदल किराना स्टोर के संचालक कांति लाल और संजय गोयल भी आरोपी हैं। पुलिस ने इस धंधे में शामिल अन्य अज्ञात लोगों को भी मामले में नामजद किया है। विवेक शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी को नकली उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करवाने के अधिकार मिले हैं। 26 नवंबर को उन्होंने जीरकपुर बाजार में सर्वे किया था। सर्वे में पता चला कि उक्त दुकानदार अपने साथियों के साथ मिलकर टाटा के नाम से नकली नमक बेच रहे थे। इस गतिविधि से टाटा कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नकली नमक की बिक्री से आम लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ होने की आशंका है।