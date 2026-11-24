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जीरकपुर। लोगों को घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जीरकपुर के पीरमुछल्ला स्थित वार्ड नंबर 11 में एक विशाल सेवा कैंप लगाया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव एवं पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष सन्नी सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में यह कैंप आयोजित हुआ। इसमें 268 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई और 153 लाभार्थियों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए गए। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दांतों की जांच, स्केलिंग, फिलिंग, दांत निकालने, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लाभार्थी सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे।