Mohali News: मंदिर से लौट रही महिला से 70 हजार रुपये की बाली झपटी

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जीरकपुर। बलटाना के सैनी विहार फेज-3 में वीरवार देर शाम एक महिला से झपटमारी की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश महिला के कान से करीब 70 हजार रुपये की सोने की बाली झपटकर फरार हो गया। यह घटना हरमिलाप नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई जब महिला अपनी पोती के साथ मंदिर से घर लौट रही थी। पीड़िता पवित्रा नेगी ने बताया कि वह वीरवार देर शाम अपनी पोती के साथ मंदिर से वापस घर जा रही थीं। हरमिलाप नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही एक मोटरसाइकिल सवार युवक उनके पास आया। उसने अचानक उनके कान से सोने की बाली झपट ली। महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही आरोपी मोटरसाइकिल पर तेजी से फरार हो गया। इस अचानक हुई वारदात से पवित्रा नेगी घबरा गईं। वह आरोपी को पकड़ नहीं पाईं और न ही उसका नंबर देख सकीं। घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बलटाना पुलिस चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि पुलिस को वारदात की सूचना मिल गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का प्रयास है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।