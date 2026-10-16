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Mohali News: सुंडरा के शिव मंदिर से गोलक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
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Donation box stolen from Shiva temple in Sundra; incident captured on CCTV
डेराबस्सी। गांव सुंडरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति गोलक चोरी कर फरार हो गया। आरोपी की यह हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर मंदिर में दाखिल हुआ और श्रद्धालुओं के चढ़ावे से भरी गोलक उठाकर ले गया। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी और ग्रामीणों को गोलक गायब मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मंदिर कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज सहित लिखित शिकायत पुलिस को सौंप दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी है।
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