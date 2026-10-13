Mohali News: आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल गिरफ्तार

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एनडीपीएस मामले में आठ अक्तूबर को भेजे गए थे न्यायिक हिरासत मेंराजजीत सिंह हुंदल इससे पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की ओर से दर्ज एनडीपीएस के एक अन्य मामले में पुलिस रिमांड पर थे। आठ अक्तूबर को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में उनकी अगली पेशी 22 अक्तूबर को निर्धारित की गई थी। अब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के अलग मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है।24 सितंबर को पटियाला से हुई थी गिरफ्तारीहुंदल को एएनटीएफ ने 24 सितंबर को पटियाला के दर्शन सिंह नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। नशा तस्करी से जुड़े मामले में उन्हें मोहाली अदालत में पेश किया गया, जहां शुरुआत में पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला था। बाद में रिमांड अवधि बढ़ाई गई। दो अक्तूबर को रिमांड समाप्त होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसी दौरान एएनटीएफ ने उन्हें मोहाली अदालत परिसर से एक अन्य एनडीपीएस मामले में दोबारा गिरफ्तार किया था।आईपैड की फोरेंसिक जांच भी कराना चाहती है एजेंसीएनडीपीएस मामले की जांच के दौरान एएनटीएफ ने हुंदल का आईपैड अपने कब्जे में लिया था। आठ अक्तूबर को अदालत में पेशी के दौरान जांच एजेंसी ने इसकी फोरेंसिक जांच कराने की बात कही थी। एजेंसी ने हुंदल के लॉकर को सील करने और उसकी तलाशी लेने की अनुमति भी मांगी थी। जांच के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी की पड़ताल की जानी है।