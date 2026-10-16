फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Devotees prayed for happiness and prosperity at the Shri Vaishno Mata Temple.

Mohali News: श्री वैष्णो माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने की सुख-समृद्धि की कामना

Fri, 16 Oct 2026 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Devotees prayed for happiness and prosperity at the Shri Vaishno Mata Temple.
मोहाली। फेस-3बी1 स्थित श्री वैष्णो माता मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन 108 ज्योतियों के साथ दिव्य महाआरती की गई। इसमें शामिल होकर श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना हुई। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सोनी ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना होती है। शाम को 108 ज्योतियों से महाआरती की जाती है, जिसमें श्रद्धालु भक्तिभाव से शामिल होते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रदीप सोनी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। ये समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को मजबूत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा सृष्टि की रचयिता हैं। उनकी पूजा से सुख-समृद्धि, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed