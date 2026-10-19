बलटाना फायरिंग: 200 सीसीटीवी खंगाल पुलिस ने पहचानी हमलावरों की कार, कॉलोनाइजर राम कुमार के घर चली थी गोलियां

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हमलावरों की तलाश में पुलिस ने हरियाणा में भी छापेमारी की है। पुलिस को शक है कि कार में दो से तीन हमलावर सवार थे। सीआईए ने कॉलोनाइजर के घर से बलटाना फर्नीचर मार्केट तक करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।जांच के दौरान कई जगह संदिग्ध कार दिखाई दी। यह घटना 13-14 अक्तूबर की रात करीब ढाई बजे हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने सीसीटीवी से बचने के लिए कार को घर से कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा किया। एक संदिग्ध कार में बैठा रहा, जबकि दो युवक पैदल घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग की। आसपास लगे कैमरों में कार की गतिविधियां कैद हो गईं, जिससे पुलिस ने उसकी पहचान की।फायरिंग से करीब 20 दिन पहले चौधरी परिवार को पांच करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने रकम न देने पर माथे पर गोली मारने की बात कही थी। उसने अपना नाम हर्ष पंडित बताया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा किया था। वारदात के करीब 15 मिनट बाद पूर्व पार्षद नीतू चौधरी के मोबाइल पर तीन ऑडियो मैसेज और एक वीडियो भेजी गई थी। पुलिस इन संदेशों की भी जांच कर रही है ताकि हमलावरों से संबंध का पता चल सके।संदिग्ध कार की पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक (जांच) सौरभ जिंदल ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेजी गई हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के समय कार कौन चला रहा था और हमलावर कहां से आए थे।पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। ऑडियो मैसेज की भी जांच की जा रही है। संदेश भेजने वाले ने अपना नाम हर्ष पंडित बताया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार की पहचान कर ली है। शक है कि इसी कार में दो से तीन लोग आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी।