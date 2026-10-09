Mohali News: चिट्टा पीने से मना किया तो ऑटो चालक से लूट

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मोहाली। बलौंगी फ्लाईओवर के पास एटीएस सोसायटी के सामने तीन युवकों ने एक ऑटो चालक से कथित तौर पर लूटपाट की। घटना पांच अक्तूबर सुबह करीब 11 बजे की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ऑटो चालक शीतल मेहता से चिट्टा पीने के लिए कहा। मना करने पर एक आरोपी ने उसके गले से सोने का लॉकेट चेन समेत तोड़ लिया, जबकि दूसरे ने चाकू दिखाकर उसकी जेब से 1500 रुपये निकाल लिए। शीतल मेहता ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी पहचान गंजा के रूप में बताई गई है। उसके दो साथी फरार हो गए, जिनमें एक की पहचान काली निवासी बड़माजरा के रूप में हुई है।थाना प्रभारी बलौंगी भगतवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 304/3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।