Mohali News: पेंशनर्स की मांगों पर सरकार के खिलाफ 10 अक्तूबर को संगरूर में होगी रैली

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बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष राम किशन धुनकिया ने की। इसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुखदीप सिंह भी उपस्थित थे। धुनकिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महत्वपूर्ण मांगों को अभी तक नहीं माना है। उन्होंने बताया कि सरकार का कार्यकाल भी अब बहुत कम बचा है। धुनकिया ने आरोप लगाया कि 18 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की मांग के मुकाबले केवल 8 फीसदी डीए दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधूरे पत्र जारी करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। सरकार महंगाई भत्ते के बकाया के संबंध में भी चुप्पी साधे है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठनों का संघर्ष अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा।लंबित मांगें और सरकार की अनदेखीराम किशन धुनकिया ने कहा कि पेंशनभोगियों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें 18 फीसदी महंगाई भत्ते की पूरी अदायगी प्रमुख है। सरकार ने केवल 8 फीसदी डीए देकर कर्मचारियों को भ्रमित करने की कोशिश की है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।10 अक्तूबर की रैली की तैयारीबैठक के दौरान, पेंशनभोगी कल्याण संगठन ने 10 अक्तूबर को संगरूर में होने वाली रैली में अधिकतम संख्या में भाग लेने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष सुखदीप सिंह ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी से 10 अक्तूबर को रैली में शामिल होने के लिए तैयार रहने की अपील की। इस अवसर पर स्वर्ण सिंह महासचिव, सौदागर सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुणवंत सिंह वित्त सचिव सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।