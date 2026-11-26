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मोहाली। गुरुद्वारा सिंह शहीदां, सोहाना में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 34वां यादगारी कुश्ती दंगल करवाया गया। अमर शहीद जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी की याद में आयोजित इस दंगल में पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। करीब 122 कुश्तियां करवाई गईं।तीन झंडी की कुश्तियों में शेरा बाबा फलई, निशांत हरियाणा और रोहित लाडपुर ने जीत दर्ज की। इस दौरान एक पहलवान ने ढाई क्विंटल मिट्टी की बोरी पीठ पर उठाकर अखाड़े का चक्कर लगाया। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह और सतविंदर सिंह सोढ़ी ने कहा कि दंगल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों से जोड़ना है। इस मौके पर एसएचओ गगनदीप सिंह और अंतरराष्ट्रीय पहलवान जगदीश सिंह भोला को सम्मानित किया गया।