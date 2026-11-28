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जीरकपुर। बलटाना के वार्ड नंबर तीन में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 345 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई और 248 योग्य लाभार्थियों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनाए गए। शिविर का आयोजन आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव और पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष सन्नी सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित कीं। दांतों की जांच, स्केलिंग, फिलिंग, दांत निकालने, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच भी की गई। महिलाओं के स्वास्थ्य की विशेष स्क्रीनिंग भी हुई। आहलूवालिया ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने भविष्य में भी डेराबस्सी हलके में ऐसे जनकल्याणकारी शिविर जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर कई अन्य लोग मौजूद रहे।