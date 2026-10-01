हल्द्वानी: शराब कारोबारी ने बहन बनाकर बेच दिया सैनिक की पत्नी का घर, 1.78 करोड़ का लोन लेने का भी आरोप

हल्द्वानी शहर के मुखानी के छड़ायल नयाबाद स्थित चंद्रानगर कॉलोनी निवासी भागीरथी जोशी ने फतेहपुर स्थित नील पोखरा नंबर-2 निवासी भुवन चंद्र जोशी उर्फ कन्नू जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने फरवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच प्रॉपर्टी कारोबार में निवेश और बैंक लोन दिलाने का भरोसा देकर मकान बिकवाने और उनके बैंक खाते पर 1.70 करोड़ का लोन दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं धोखाधड़ी पूर्व सैनिक की पत्नी को बहन बनाकर अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस ने 29 सितंबर की रात मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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