बाइक लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं? ट्रेन से भेजने का ये तरीका जान लीजिए

1 of 5 बाइक को ट्रेन से भेजना है? - फोटो : AI

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अगर आपको अपनी बाइक किसी दूसरे शहर भेजनी है तो इसके लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे यात्रियों को बाइक को पार्सल या लगेज के तौर पर भेजने की सुविधा देता है। यानी आप रेलवे के जरिए अपनी बाइक को आसान तरीके से दूसरे स्टेशन तक भेज सकते हैं। हालांकि, इसके लिए रेलवे ने कुछ जरूरी नियम तय किए हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 बाइक को ट्रेन से भेजना है? - फोटो : Royal Enfield

बाइक बुक कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रेलवे में बाइक जमा कराने से पहले सबसे जरूरी काम है उसके फ्यूल टैंक को पूरी तरह खाली करना। बाइक में पेट्रोल या कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बाइक की अच्छी तरह पैकिंग कराना भी जरूरी है। पैकिंग इस तरह होनी चाहिए कि रास्ते में बाइक को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ध्यान रखें कि बाइक को सिर्फ स्टेशन पर ले जाकर सीधे लोड नहीं कराया जा सकता। इसके लिए रेलवे की निर्धारित बुकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवल मौखिक जानकारी के आधार पर बाइक जमा कराने के बजाय बुकिंग के समय जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए।

3 of 5 बाइक को ट्रेन से भेजना है? - फोटो : Royal Enfield

कितना आएगा खर्च?

ट्रेन से बाइक भेजने का कोई एक तय चार्ज नहीं है। इसका खर्च बाइक के वजन, तय दूरी और ट्रेन की कैटेगरी जैसी चीजों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर करीब 800 किलोमीटर की दूरी के लिए पार्सल चार्ज और पैकिंग को मिलाकर लगभग 3,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। हालांकि, असली रकम रेलवे के नियमों और बुकिंग के समय लागू शुल्क के हिसाब से अलग हो सकती है।

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4 of 5 बाइक को ट्रेन से भेजना है? - फोटो : Ducati

पार्सल रसीद संभालकर रखें

बाइक रेलवे में जमा करने के बाद आपको एक पार्सल रसीद दी जाती है। इसे संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि गंतव्य स्टेशन पर बाइक लेते समय इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए रसीद को तब तक सुरक्षित रखें, जब तक बाइक आपको वापस नहीं मिल जाती।

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