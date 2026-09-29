क्या परिवार के सदस्य या रिश्तेदार बन सकते हैं वसीयत में गवाह? जानिए क्या कहता है कानून

Legal Witness Rules : वसीयत बनाना संपत्ति के सही और सुचारू बंटवारे के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होता है। लेकिन कोई भी वसीयत तब तक कानूनी रूप से मान्य नहीं होती, जब तक उस पर योग्य गवाहों के हस्ताक्षर न हों। भारत के उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, किसी भी वसीयत के सही और कानूनी निष्पादन के लिए कम से कम दो गवाहों का होना अनिवार्य है।





ये गवाह ही अदालत में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, कानून में गवाह बनने की पात्रता को लेकर कुछ स्पष्ट और सख्त नियम बनाए गए हैं जिन्हें समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।