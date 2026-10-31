PM Kisan Nidhi Yojana: अगर अटक गई है 24वीं किस्त तो क्या अब कभी नहीं मिलेगी? यहां जानें किसान

PM Kisan 24th Kist: बीते दिन यानी 30 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी हुई। इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को किस्त का लाभ मिला।





हालांकि, कई किसान ऐसे भी रहे जो इस किस्त के लाभ से वंचित रहे। ऐसे में क्या आपको 24वीं किस्त मिली या नहीं? और अगर किसी को 24वीं किस्त नहीं मिली है या किसी कारण अटक गई है, तो क्या अब उसे कभी ये किस्त नहीं मिलेगी? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...