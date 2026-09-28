मिक्सर-ग्राइंडर चलाते समय बार-बार ट्रिप क्यों होती है बिजली? वजह और बचाव के तरीके जानें

मिक्सर चलाते समय MCB ट्रिप होने का कारण क्या हो सकता है? - फोटो : Amar Ujala AI

मिक्सर-ग्राइंडर आज लगभग हर किचन में इस्तेमाल होने वाला जरूरी उपकरण है। मसाले पीसने से लेकर चटनी और जूस बनाने तक इसका इस्तेमाल होता है लेकिन कई बार मिक्सर चलाते ही घर की बिजली ट्रिप हो जाती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं।





अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं..