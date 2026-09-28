अटल पेंशन योजना: कितने रुपये निवेश करके कितनी मिलती है पेंशन? यहां समझें पूरा गणित

अटल पेंशन योजना में हर महीने कितने रुपये जमा करने होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

भारत सरकार कई सारी योजानाओं का संचालन करती है जिनके तहत अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इनमें किसी योजना के तहत आर्थिक लाभ दिए जाते हैं तो किसी योजना में अन्य तरह के फायदे।





जैसे- केंद्र सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थियों को हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन देने का प्रावधान है। ये एक निवेश योजना है, ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको इस योजना में कितना निवेश करना होता है। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के निवेश और लाभ के गणित को। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...