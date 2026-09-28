अटल पेंशन योजना: कितने रुपये निवेश करके कितनी मिलती है पेंशन? यहां समझें पूरा गणित

भारत सरकार कई सारी योजानाओं का संचालन करती है जिनके तहत अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इनमें किसी योजना के तहत आर्थिक लाभ दिए जाते हैं तो किसी योजना में अन्य तरह के फायदे।
जैसे- केंद्र सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थियों को हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन देने का प्रावधान है। ये एक निवेश योजना है, ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको इस योजना में कितना निवेश करना होता है। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के निवेश और लाभ के गणित को। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना में हर महीने कितने रुपये जमा करने होते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना में कितने पैसे निवेश करने होते हैं?
- अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन प्लान और अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने का प्रीमियम देना होता है
- इसे ऐसे समझिए कि आप जो पेंशन प्लान चुनेंगे, तो आपकी उम्र देखी जाएगी और फिर आपको उस हिसाब से हर महीने प्रीमियम देना होगा
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अटल पेंशन योजना में हर महीने कितने रुपये जमा करने होते हैं?
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अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो:-
- 1000 रुपये वाले मासिक पेंशन के लिए उसे 42 प्रति माह देने होंगे
- 2000 रुपये महीना पेंशन के लिए 84 रुपये का योगदान हर महीने देना होता है
- 3000 रुपये वाले मासिक पेंशन के लिए 126 रुपये का प्रीमियम हर महीने होगा
- 4000 रुपये के लिए 168 रुपये महीना और 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 210 प्रति माह जमा करने होते हैं
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- अब अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है और वो 5000 रुपये महीने वाला पेंशन प्लान चुनता है
- तो फिर उसे हर महीने 577 रुपये का प्रीमियम भरना होगा
- ध्यान रहे आपको इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना होता है, क्योंकि इसके बाद ही आप पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाते हैं
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अटल पेंशन योजना में हर महीने कितने रुपये जमा करने होते हैं?
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कैसे जमा होता है प्रीमियम?
- आप जब अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं
- तो आपके बैंक खाते को इस योजना से लिंक किया जाता है
- ऐसे में आपके बैंक अकाउंट से हर महीने योजना का प्रीमियम कट जाता है