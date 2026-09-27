म्यूचुअल फंड में कितने वर्षों में डबल हो जाता है पैसा? गणित देखकर घूम जाएगा दिमाग





वित्तीय बाजार में इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध और सटीक फॉर्मूला काम करता है, जिसे 'रूल ऑफ 72' कहा जाता है। इस साधारण से गणित को समझकर कोई भी आम इंसान आसानी से यह हिसाब लगा सकता है कि उसका पैसा म्यूचुअल फंड में कितने साल में डबल होगा। आइए जानते हैं क्या है यह जादुई नियम।

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर निवेशक यही जानना चाहता है कि उसका लगाया हुआ पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा। अक्सर लोग इसे बहुत मुश्किल गणित मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसे समझना बेहद आसान है।