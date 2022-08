Kitchen Tips: किचन में कॉकरोच कर रहे हैं परेशान, तो इन तरीकों से भगा सकते हैं घर से बाहर

1 of 5

Tips to Get Rit of Cockroach: हमारे घरों में आए दिन किसी न किसी चीज की दिक्कत लगी ही रहती है। कभी पानी की समस्या, कभी लाइट की समस्या, तो कभी कुछ और बात दिक्कत की वजह बनती है। इसी तरह घर के किचन में भी कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, जिनमें से एक समस्या है कॉकरोच। दरअसल, शायद ही कोई घर ऐसा हो, जहां पर किचन या अन्य जगहों पर कॉकरोच नजर न आते हों। कॉकरोच किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन ये गंदी जगहों से होते हुए खाने-पीने की चीजों तक पहुंचते हैं। इससे इन चीजों में हानिकारक बैक्टीरिया पहुंचते हैं, जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कॉकरोच को घर के किचन से बाहर निकाला जाए। तो चलिए हम आपको कुछ सरल तरीके बताते हैं, जिनसे आप कॉकरोच को घर से बाहर कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इनके बारे में जान सकते हैं...