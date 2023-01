Life Hacks: नल से लीक हो रहा है पानी, तो इस आसान तरीके सें करें उसको फिक्स

How to Fix a Leaky Faucet - फोटो : Istock

How to Fix a Leaky Faucet in Five Simple Steps: अक्सर देखने को मिलता है कि नल की साफ-सफाई करते समय वह थोड़ा सा इधर-उधर हिल जाता है। इस कारण उसमें से पानी लीक करने लगता है। ऐसा होने पर पानी की काफी ज्यादा बर्बादी होती है। वहीं कई बार तो नल अंदर से गंदा हो जाता है। नल गंदा होने के कारण उसमें अंदर की तरफ से पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने के कारण वह अंदर से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में नल का पानी लीक करता है।



नल से जुड़ी इन समस्याओं के आने से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अपने घरों में प्लंबर को बुलाना पड़ता है। नल ठीक करने के लिए प्लंबर आपसे काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। अगर आपके घर में भी नल कहीं से लीक कर रहा है। ऐसे में आज हम आपको कुछ खास तरीकोें के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने लीक हो रहे नल को ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं -