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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 22 अक्तूबर से होगा। टीम इंडिया इस सीरीज में न्यूजीलैंड की धरती पर अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने 2019 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं गंवाया है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भी भारत का पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना दबदबा कायम रख पाएगी? विज्ञापन

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टी20 में भारत का पलड़ा भारी, 31 मैचों में 19 जीत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 19 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे छोटे प्रारूप में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है। दोनों टीमें पिछली बार टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। अब पांच मैचों की सीरीज में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।

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2019 के बाद से कीवी धरती पर नहीं हारा भारत

न्यूजीलैंड की धरती पर भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। यहां दोनों टीमों के बीच खेले गए 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने पांच में जीत दर्ज की है, जबकि चार मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। बाकी तीन मुकाबलों का परिणाम दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट नहीं है।



भारत को न्यूजीलैंड में आखिरी टी20 हार 10 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में मिली थी। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने करीबी संघर्ष के बाद भारत को चार रन से हराया था। इसके बाद से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं गंवाया है। अब टीम की नजर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने पर होगी।

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गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें, भुवनेश्वर की वापसी अहम

भारतीय टीम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंची है। उस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी अहम मानी जा रही है। वह चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में लौटे हैं। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में भुवनेश्वर अपनी स्विंग और अनुभव से टीम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले से चोट के कारण बाहर हुए अर्शदीप सिंह की फिटनेस पर भी नजर रहेगी। उनका पूरी तरह फिट होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण होगा।