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Hindi News ›   Cricket ›   India Unbeaten in T20Is in New Zealand Since 2019: Head-to-Head Record Ahead of Five-Match Series

न्यूजीलैंड में भारत का पलड़ा भारी: 2019 से कीवियों की धरती पर अजेय है टीम इंडिया, इस बार भी कायम रहेगा दबदबा?

Wed, 21 Oct 2026 06:28 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 06:28 AM IST
सार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्तूबर से शुरू होगी। भारत ने दोनों टीमों के बीच खेले गए 31 टी20 मुकाबलों में 19 जीते हैं। भारतीय टीम ने 2019 के बाद से न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टी20 मैच नहीं गंवाया है। भुवनेश्वर कुमार की वापसी और अर्शदीप सिंह की फिटनेस पर भी नजर रहेगी।

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India Unbeaten in T20Is in New Zealand Since 2019: Head-to-Head Record Ahead of Five-Match Series
भारत और न्यूजीलैंज के बीच दिलचस्प होंगे मुकाबले - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 22 अक्तूबर से होगा। टीम इंडिया इस सीरीज में न्यूजीलैंड की धरती पर अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने 2019 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं गंवाया है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भी भारत का पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना दबदबा कायम रख पाएगी?

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India Unbeaten in T20Is in New Zealand Since 2019: Head-to-Head Record Ahead of Five-Match Series
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI
टी20 में भारत का पलड़ा भारी, 31 मैचों में 19 जीत
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 19 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे छोटे प्रारूप में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है। दोनों टीमें पिछली बार टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। अब पांच मैचों की सीरीज में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।
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India Unbeaten in T20Is in New Zealand Since 2019: Head-to-Head Record Ahead of Five-Match Series
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : Twitter
2019 के बाद से कीवी धरती पर नहीं हारा भारत
न्यूजीलैंड की धरती पर भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। यहां दोनों टीमों के बीच खेले गए 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने पांच में जीत दर्ज की है, जबकि चार मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। बाकी तीन मुकाबलों का परिणाम दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट नहीं है।

भारत को न्यूजीलैंड में आखिरी टी20 हार 10 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में मिली थी। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने करीबी संघर्ष के बाद भारत को चार रन से हराया था। इसके बाद से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं गंवाया है। अब टीम की नजर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने पर होगी।
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India Unbeaten in T20Is in New Zealand Since 2019: Head-to-Head Record Ahead of Five-Match Series
गंभीर, भुवनेश्वर और वैभव - फोटो : IANS
गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें, भुवनेश्वर की वापसी अहम
भारतीय टीम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंची है। उस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी अहम मानी जा रही है। वह चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में लौटे हैं। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में भुवनेश्वर अपनी स्विंग और अनुभव से टीम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले से चोट के कारण बाहर हुए अर्शदीप सिंह की फिटनेस पर भी नजर रहेगी। उनका पूरी तरह फिट होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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भारतीय टीम - फोटो : IANS
क्या भारत कायम रखेगा जीत का सिलसिला?
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती होगी। एक ओर भारत का कुल टी20 रिकॉर्ड मजबूत है, तो दूसरी ओर 2019 के बाद से कीवी धरती पर हार नहीं मिलने का सिलसिला टीम का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। हालांकि, घरेलू परिस्थितियों में न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पांच मैचों की इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का प्रदर्शन भी निर्णायक साबित हो सकता है।
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