नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को करें प्रसन्न, नौकरी में सफलता, शीघ्र विवाह के लिए करें ये खास उपाय

1 of 12 शारदीय नवरात्रि - फोटो : amar ujala







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Navratri Day 2 Upay 2026: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप तपस्या, संयम, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना और मंत्र जाप करने से भक्तों को आत्मबल और सकारात्मकता की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ विशेष धार्मिक उपाय भी किए जाते हैं, जिन्हें शिक्षा, करियर, वैवाहिक जीवन और सुख-समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ किए जाने वाले इन उपायों के बारे में।

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2 of 12 बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता के लिए उपाय

बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता के लिए उपाय

अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा और एकाग्रता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के सामने बैठकर देवी के शक्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इस दौरान मिश्री का भोग लगाएं और नीचे दिए गए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। बाद में मिश्री को प्रसाद के रूप में बांट दें।

मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

3 of 12 दांपत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए - फोटो : Adobe Stock

दांपत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए

धार्मिक मान्यताओं में पति-पत्नी के बीच प्रेम और आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन दोनों की आराधना करें और अपने रिश्ते में प्रेम, विश्वास तथा सामंजस्य बनाए रखने की प्रार्थना करें।

मंत्र:

ॐ शं शंकराय भवोद्भवाय शं ॐ नमः।

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4 of 12 विवाह में आ रही बाधाओं के लिए - फोटो : marriage

विवाह में आ रही बाधाओं के लिए

यदि विवाह में देरी हो रही है या उपयुक्त रिश्ता मिलने में कठिनाई आ रही है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करके मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं में मंगल से जुड़ी समस्याओं के लिए मंगल यंत्र की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। किसी यंत्र को धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना उचित रहेगा।

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5 of 12 सुख-सौभाग्य के लिए करें शिव-गौरी की पूजा - फोटो : अमर उजाला