अखंड ज्योति: नवरात्रि में अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें? यहां जानें जरूरी नियम

1 of 5 अखंड ज्योति बुझने पर क्या करें? - फोटो : AI







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2 of 5 क्या अखंड ज्योति का बुझना अशुभ होता है? - फोटो : Adobe Stock

क्या अखंड ज्योति का बुझना अशुभ होता है?

धार्मिक परंपराओं में अखंड ज्योति का विशेष स्थान है, लेकिन इसके बुझने को हर परिस्थिति में किसी अनहोनी से जोड़ना उचित नहीं है। कई बार इसके पीछे सामान्य कारण होते हैं, जैसे हवा लगना, ईंधन की कमी या बाती का ठीक से न जलना। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय दीपक बुझने का कारण समझें और सावधानीपूर्वक उसे दोबारा प्रज्वलित करें। पूजा में श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना जाता है।

3 of 5 अखंड ज्योति बुझ जाए तो दोबारा कैसे जलाएं? - फोटो : अमर उजाला

अखंड ज्योति बुझ जाए तो दोबारा कैसे जलाएं?

1. मन शांत रखें: सबसे पहले परेशान होने के बजाय मां दुर्गा का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें।



2. दीपक की सफाई करें: यदि दीपक में जली हुई बाती या अन्य कोई रुकावट हो, तो उसे सावधानी से हटाएं। गर्म पात्र को छूने से पहले उसके ठंडा होने का ध्यान रखें।



3. नई बाती और घी डालें: जरूरत के अनुसार नई रूई की बाती लगाएं और दीपक में पर्याप्त घी या तेल भरें। ध्यान रखें कि पात्र सुरक्षित स्थिति में हो।



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4 of 5 अखंड ज्योति जलाते समय सावधानियां - फोटो : Adobe Stock

4. ज्योति दोबारा प्रज्वलित करें: किसी दूसरे जलते दीपक की लौ से अखंड ज्योति फिर से जला सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर मां दुर्गा की आराधना करें।



5. मंत्र जाप करें: श्रद्धानुसार 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। इससे मन को शांति और पूजा में एकाग्रता मिल सकती है।



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