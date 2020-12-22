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चाणक्य नीति: ये चार अवस्थाएं मनुष्य के लिए होती हैं विष के समान, करना चाहिए सुधार

धर्म डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 22 Dec 2020 03:28 PM IST
आचार्य चाणक्य
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आचार्य चाणक्य - फोटो : Social media
आचार्य चाणक्य राजनीति कूटनीति समेत कई विषयों के कुशल विद्वान थे। उन्होंने अपनी नीतियों और बुद्धि के बल से ही छोटी सी आयु में ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के रूप में स्थापित किया। आचार्य चाणक्य ने वैसे तो कई शास्त्र लिखें लेकिन उनके द्वारा लिखे गए नीतिशास्त्र की बातें लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। इन बातों को यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भली प्रकार से अनुकरण करे तो अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकता है। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में ऐसी चार अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो मनुष्य के लिए विष के समान होती हैं। इनमें सुधार करना चाहिए। 

 
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आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य - फोटो : Social media
आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य - फोटो : Social media
आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य - फोटो : Social media
Chanakya Success Mantra
Chanakya Success Mantra - फोटो : social media
आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य - फोटो : Social media
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