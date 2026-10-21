प्रदोष व्रत 2026: अक्तूबर में कब है प्रदोष व्रत, जानें तिथि और प्रदोष काल का समय

1 of 4 Pradosh Vrat October 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Trending Videos

2 of 4 Pradosh Vrat October 2026 - फोटो : अमर उजाला

कब है प्रदोष व्रत? पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 23 अक्तूबर, शुक्रवार को दोपहर 2 बजकर 36 मिनट पर होगा।

इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 24 अक्तूबर, शनिवार को दोपहर 1 बजकर 37 मिनट पर होगा।

प्रदोष काल के आधार पर यह व्रत 23 अक्तूबर को रखा जाएगा।

23 अक्तूबर को शाम 5 बजकर 43 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा, जो पूजा के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। 21 या 22 अक्तूबर कब है पापांकुशा एकादशी? जानें डेट, पूजा मुहूर्त और पारण का समय

3 of 4 Pradosh Vrat October 2026 - फोटो : freepik

दिन का चौघड़िया काल: सुबह 6 बजकर 27 मिनट से 7 बजकर 52 मिनट तक

शुभ: सुबह 7 बजकर 52 मिनट से 9 बजकर 16 मिनट तक

रोग: सुबह 9 बजकर 16 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक

उद्वेग: सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक

चर: दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 1 बजकर 30 मिनट तक

लाभ: दोपहर 1 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 55 मिनट तक

अमृत: दोपहर 2 बजकर 55 मिनट से शाम 4 बजकर 19 मिनट तक

काल: शाम 4 बजकर 19 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक

कब है पापांकुशा एकादशी 21 या 22 अक्तूबर ? जानिए तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त

रात का चौघड़िया लाभ: शाम 5 बजकर 44 मिनट से 7 बजकर 19 मिनट तक

उद्वेग: शाम 7 बजकर 19 मिनट से 8 बजकर 55 मिनट तक

शुभ: रात 8 बजकर 55 मिनट से 10 बजकर 30 मिनट तक

अमृत: रात 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजकर 6 मिनट तक

चर: रात 12 बजकर 6 मिनट से 1 बजकर 41 मिनट तक

रोग: रात 1 बजकर 41 मिनट से 3 बजकर 16 मिनट तक

काल: रात 3 बजकर 16 मिनट से सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक

लाभ: सुबह 4 बजकर 52 मिनट से 6 बजकर 27 मिनट तक

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 Pradosh Vrat October 2026 - फोटो : freepik