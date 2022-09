Navratri 2022: मां दुर्गा से चाहिए सौभाग्य का वरदान तो राशि अनुसार करें पूजा!

1 of 13

Navratri Puja According To The Zodiac: 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 05 अक्टूबर को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि की नौ तिथियां ऐसी होती हैं, जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नवरात्र के दिनों में सच्चे मन और सही तरीके से पूजा-पाठ करने से व्यक्ति के सभी दुख-दर्द दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जो जातक अपनी राशि अनुसार इन 9 दिनों में मां अम्बे की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मां दुर्गा से वरदान पाने के लिए राशि अनुसार किन देवी की आराधना करनी चाहिए।