25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा: जानें कब निकलेगा चांद और क्या है खीर रखने का समय व नियम

Sharad Purnima 2026 Moonrise time: हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा को बेहद खास माना गया है। पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा पड़ती है। साथ ही, इसी तिथि पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। उसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसलिए इस दिन चांदनी रात में खीर रखी जाती हैं, जिसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि, इसके सेवन से जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और आरोग्य रहने के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, साल 2026 में शरद पूर्णिमा कब है और इस दिन चांद निकलने का समय क्या रहेगा।