पापांकुशा एकादशी पर इन चीजों का दान होगा लाभकारी, विवाह योग बनने से लेकर मिलेगी बड़ी सफलता

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Papankusha Ekadashi 2026: इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर 2026 को रखा जा रहा है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और दान-पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, फल और वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही, जीवन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और तरक्की आती है। कुछ खास चीजों का दान करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने की भी मान्यताएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।

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पांच प्रकार के अनाज का दान

पापांकुशा एकादशी के दिन पांच प्रकार के अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अन्न का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को अनाज दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।



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पीले फलों का दान

इस शुभ तिथि पर जरूरतमंदों को पीले रंग के फलों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले फलों का दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। इससे जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य की कामना की जाती है।



केले का दान

पापांकुशा एकादशी पर केले का दान करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केले का संबंध भगवान विष्णु से है। इस दिन जरूरतमंदों को केले दान करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

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