October 2026 Festival Tourism: अक्टूबर का महीना भारत में त्योहारों और घूमने-फिरने के लिहाज से खास होता है। मौसम में बदलाव के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय परंपराओं से जुड़े कई उत्सव शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस बार सामान्य टूर के बजाय किसी खास फेस्टिवल का हिस्सा बनकर यात्रा करना चाहते हैं, तो अक्टूबर आपके लिए कई विकल्प लेकर आया है।





कोलकाता की भव्य दुर्गा पूजा से लेकर कर्नाटक के कोडागु में कावेरी संक्रामण, अंडमान में नारियल से जुड़ा अनोखा कार्निवल और गुजरात की गरबा-डांडिया वाली नवरात्रि, इन आयोजनों में आपको भारत की अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से देखने का मौका मिल सकता है।



हर फेस्टिवल का अनुभव दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहीं विशाल थीम वाले पंडाल और ढाक की गूंज आकर्षण हैं, तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान, लोक कला, पारंपरिक भोजन और स्थानीय हस्तशिल्प यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं।



अगर आप अक्टूबर में ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, तो इन त्योहारों की तारीख, स्थान और मुख्य आकर्षण पहले से जान लेना उपयोगी रहेगा। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या आयोजकों से तारीख और कार्यक्रम की पुष्टि जरूर करें, क्योंकि कुछ आयोजनों का शेड्यूल बदल सकता है।