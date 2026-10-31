भारत के सस्ते बाजार: दिल्ली, मुंबई और जयपुर समेत इन 10 शहरों में हैं दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार

1 of 6 दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार - फोटो : AI







Link Copied







ऐसे में अगर आप भी कम पैसों में दिवाली की शानदार शॉपिंग करना चाहते हैं, तो देश के कुछ मशहूर बाजार आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इन बाजारों में कपड़े, सजावटी सामान, पूजा सामग्री, बर्तन, फुटवियर और गिफ्ट आइटम किफायती दामों पर मिल जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहरों में ऐसे बाजार हैं, जहां दिवाली के दौरान खास रौनक देखने को मिलती है। आइए जानते हैं देश के 10 ऐसे बाजारों के बारे में, जहां आप बजट में रहकर जमकर खरीदारी कर सकते हैं।



Cheapest Diwali Shopping Markets: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है। घर की सजावट से लेकर नए कपड़े, ज्वेलरी, दीये, लाइट्स और गिफ्ट आइटम खरीदने तक हर कोई दिवाली की तैयारियों में जुट जाता है। हालांकि, त्योहार के दौरान बढ़ती महंगाई के बीच बजट में रहकर अच्छी खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

Trending Videos

2 of 6 दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार - फोटो : AI

दिवाली शॉपिंग के लिए देश के 10 सस्ते और मशहूर बाजार



1. दिल्ली का चांदनी चौक



दिल्ली का चांदनी चौक दिवाली की खरीदारी के लिए मशहूर बाजारों में शामिल है। यहां कपड़ों, साड़ियों, ज्वेलरी, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम की कई दुकानें मिलती हैं। दिवाली के समय यहां की रौनक देखते ही बनती है। कम बजट में खरीदारी करने वालों के लिए यह बाजार अच्छा विकल्प है।



2. मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट



मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट दिवाली की खरीदारी के लिए लोकप्रिय जगह है। यहां घर की सजावट, लाइट्स, आर्टिफिशियल फूल, गिफ्ट आइटम, बर्तन और रोजमर्रा के सामान की कई वैरायटी मिलती हैं। त्योहार के समय यहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रहती है।





3 of 6 दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार - फोटो : AI

3. जयपुर का बापू बाजार



जयपुर का बापू बाजार रंग-बिरंगे कपड़ों, जूतियों, बैग और पारंपरिक सामान के लिए जाना जाता है। अगर आप दिवाली पर एथनिक कपड़े और पारंपरिक एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं, तो यहां जा सकते हैं। बाजार में कई दुकानों पर बजट के अनुसार विकल्प मिल जाते हैं।



4. लखनऊ का अमीनाबाद बाजार



लखनऊ का अमीनाबाद बाजार खरीदारी के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां चिकनकारी कपड़े, साड़ियां, सूट, ज्वेलरी और घरेलू सामान की कई दुकानें हैं। दिवाली पर नए कपड़े खरीदने के लिए यह बाजार अच्छा विकल्प हो सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार - फोटो : AI

5. कोलकाता का न्यू मार्केट



कोलकाता का न्यू मार्केट दिवाली की खरीदारी के लिए मशहूर है। यहां कपड़े, फुटवियर, बैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम और सजावटी सामान मिलते हैं। यहां आपको अलग-अलग बजट में खरीदारी के कई विकल्प मिल सकते हैं।



6. अहमदाबाद का लाल दरवाजा बाजार



अहमदाबाद का लाल दरवाजा बाजार किफायती खरीदारी के लिए जाना जाता है। यहां कपड़े, ज्वेलरी, घरेलू सामान, फुटवियर और फैशन एक्सेसरीज की कई दुकानें हैं। दिवाली के लिए घर की जरूरतों और व्यक्तिगत खरीदारी के लिए यह बाजार अच्छा विकल्प है।





विज्ञापन

5 of 6 दिवाली शॉपिंग के मशहूर बाजार - फोटो : AI