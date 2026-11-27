Relationship Advice: किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्यार के साथ भरोसा और एक-दूसरे के प्रति ईमानदारी होना भी बेहद जरूरी है। जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो वे अपनी खुशियां, परेशानियां, पसंद-नापसंद और जिंदगी से जुड़ी कई बातें एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।





लेकिन कई बार समय के साथ रिश्ते में बदलाव आने लगता है। जो पार्टनर पहले छोटी से छोटी बात भी आपको बताता था, वही धीरे-धीरे अपनी बातें छिपाने लगता है। शुरुआत में लोग इसे व्यस्तता या मूड में बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा लगातार होने लगे तो रिश्ते में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है।



हालांकि, हर बात निजी रखना गलत नहीं होता। हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी का अधिकार है। लेकिन जब कोई पार्टनर जानबूझकर जरूरी बातें छिपाने लगे, बातचीत से बचने लगे या अपने व्यवहार में लगातार बदलाव दिखाए, तो इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।



ऐसे संकेतों को समझकर समय रहते बातचीत की जा सकती है और रिश्ते में भरोसा बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 7 बातें, जिन्हें पार्टनर का लगातार छिपाना रिश्ते में दूरी का संकेत हो सकता है।