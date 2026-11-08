1 of 5 दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

Happy Diwali Wishes 2026: दीपावली का त्योहार सिर्फ दीपों की रोशनी और खुशियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की पावन यादसे भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चौदह वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पूरी नगरी को दीपों से रोशन कर दिया था। तभी से दीपावली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाने की परंपरा प्रचलित है।



इस खास अवसर पर अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए दिवाली की भक्तिमय शायरियां, कोट्स, कविताएं और वाॅलपेपर दिए जा रहे हैं। इन्हें काॅपी पेस्ट करके या आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। इस खास अवसर पर अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए दिवाली की भक्तिमय शायरियां, कोट्स, कविताएं और वाॅलपेपर दिए जा रहे हैं। इन्हें काॅपी पेस्ट करके या आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

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2 of 5 दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

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अयोध्या की गलियों में फिर दीपों की बहार हो,

हर घर में प्रभु श्रीराम के नाम का जयकार हो।

चौदह वर्ष बाद लौटे थे जब रघुनंदन अपने धाम,

तभी से रोशन है दीपावली, जय श्रीराम, जय श्रीराम!



दिवाली की शुभकामनाएं!



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3 of 5 दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

------------------------------ चौदह वर्ष का वनवास बिताकर, राम अयोध्या आए थे।

खुशियों के दीप जलाकर, सबने उत्सव मनाए थे।

आज फिर वही प्रेम और श्रद्धा हर दिल में जगाएं,

प्रभु श्रीराम के आदर्शों से जीवन रोशन बनाएं।



दिवाली की शुभकामनाएं!



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4 of 5 दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

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हर आंगन में दीप जले, हर चेहरे पर मुस्कान हो,

प्रभु श्रीराम की कृपा से सुखमय हर इंसान हो।

जिस दिन राम अयोध्या लौटे, खुशियों का त्योहार हुआ,

उस पावन याद में दीपावली का सुंदर श्रृंगार हुआ।



दिवाली की शुभकामनाएं!



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5 of 5 हैप्पी दिवाली - फोटो : AI