Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye

हैप्पी दिवाली: "हर घर में जलें राम नाम के दीप..." दीपावली पर अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Sun, 08 Nov 2026 08:03 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 08 Nov 2026 08:03 AM IST
सार

Happy Diwali Status: दिवाली के शुभ अवसर पर अपने करीबियों और परिजनों को शुभकामा संदेश भेजकर प्रभु श्रीराम के आगमन की खुशियां मनाएं। यहां से आकर्षक वाॅलपेपर और स्टेट्स डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन
Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye
दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

Happy Diwali Wishes 2026: दीपावली का त्योहार सिर्फ दीपों की रोशनी और खुशियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की पावन यादसे भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चौदह वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पूरी नगरी को दीपों से रोशन कर दिया था। तभी से दीपावली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाने की परंपरा प्रचलित है।



इस खास अवसर पर अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए दिवाली की भक्तिमय शायरियां, कोट्स, कविताएं और वाॅलपेपर दिए जा रहे हैं। इन्हें काॅपी पेस्ट करके या आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। 

 
Trending Videos
Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye
दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

--------------------------------
 

अयोध्या की गलियों में फिर दीपों की बहार हो,
हर घर में प्रभु श्रीराम के नाम का जयकार हो।
चौदह वर्ष बाद लौटे थे जब रघुनंदन अपने धाम,
तभी से रोशन है दीपावली, जय श्रीराम, जय श्रीराम!

दिवाली की शुभकामनाएं!

----------------------------------
 

Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye
दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

------------------------------

चौदह वर्ष का वनवास बिताकर, राम अयोध्या आए थे।
खुशियों के दीप जलाकर, सबने उत्सव मनाए थे।
आज फिर वही प्रेम और श्रद्धा हर दिल में जगाएं,
प्रभु श्रीराम के आदर्शों से जीवन रोशन बनाएं।

दिवाली की शुभकामनाएं!

-------------------------

विज्ञापन
विज्ञापन
Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye
दिवाली की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

------------------------------
 

हर आंगन में दीप जले, हर चेहरे पर मुस्कान हो,
प्रभु श्रीराम की कृपा से सुखमय हर इंसान हो।
जिस दिन राम अयोध्या लौटे, खुशियों का त्योहार हुआ,
उस पावन याद में दीपावली का सुंदर श्रृंगार हुआ।

दिवाली की शुभकामनाएं!

------------------------------

विज्ञापन
Happy Diwali 2026 Wishes Love Messages For Whatsapp Images Diwali Ki Shubhkamnaye
हैप्पी दिवाली - फोटो : AI

----------------------------
 

वनवास की राहों को पार कर प्रभु अयोध्या आए थे,
उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे।
आओ इस दिवाली राम नाम की ज्योति जलाएं,
प्रेम, सत्य और धर्म का संदेश घर-घर पहुंचाएं।

दिवाली की शुभकामनाएं!

--------------------------------------

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed