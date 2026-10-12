Goddess Durga Baby Names: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर अगर आपके घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया है, तो उसका नाम चुनना परिवार के लिए बेहद खास पल हो सकता है। कई माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी का नाम मां दुर्गा से जुड़ा हो, सुनने में सुंदर लगे और उसका अर्थ भी प्रेरणादायक हो। ऐसे में देवी के पारंपरिक नामों से प्रेरित आधुनिक नाम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।





कुछ नाम छोटे और आकर्षक हैं, तो कुछ नामों में शक्ति, साहस, समृद्धि और दिव्यता का भाव झलकता है। आइए जानते हैं मां दुर्गा से जुड़े 25 खूबसूरत और आधुनिक बेबी गर्ल नेम्स, उनके अर्थ और खासियत के बारे में, जो आपकी लाडली के नामकरण के लिए पसंदीदा विकल्प बन सकते हैं।