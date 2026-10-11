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नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं: "जय माता दी!" आज से शुरू शारदीय नवरात्रि, अपनों को भेजे शुभ संदेश

Sun, 11 Oct 2026 08:07 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 11 Oct 2026 08:07 AM IST
सार

Happy Navratri Wishes 2026: नवरात्रि के खास अवसर पर अपनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना भी एक खूबसूरत परंपरा है, जो रिश्तों में अपनापन और प्रेम बढ़ाने का अवसर देती है। नवरात्रि शुरू होते ही लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को शुभकामना संदेश, व्हाट्सऐप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट और सुंदर तस्वीरों के जरिए बधाई दे सकते हैं। 

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शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Navratri ki Hardik Shubhkamnaye: "मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!” शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना, आस्था और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं।



इस खास अवसर पर अपनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना भी एक खूबसूरत परंपरा है, जो रिश्तों में अपनापन और प्रेम बढ़ाने का अवसर देती है। नवरात्रि शुरू होते ही लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को शुभकामना संदेश, व्हाट्सऐप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट और सुंदर तस्वीरों के जरिए बधाई देते हैं। इन संदेशों में मां दुर्गा से सुख, शक्ति, साहस और खुशियों की प्रार्थना की जाती है।

धार्मिक आस्था के साथ-साथ शुभकामनाएं भेजना भारतीय संस्कृति में एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और मंगलकामना व्यक्त करने का माध्यम भी है। अगर आप भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो जानिए नवरात्रि की शुभकामनाएं देने का महत्व और इस पावन अवसर पर साझा किए जा सकने वाले सुंदर संदेशों के लिए उपयोगी विचार।
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शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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जय-जय मां, गूंजे हर द्वार,
तेरी महिमा अपरंपार।
नवमी का ये पावन पर्व,
कर दे हर जीवन साकार।

जय माता दी

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शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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तेरी शक्ति से जग है संचालित,
तेरी ममता से हर दुख है पार,
मां दुर्गा, तेरे आशीष से ही,
महके हर दिन, हर एक त्यौहार।

जय माता दी 

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शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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मां की भक्ति, मां का नाम,
जीवन का सबसे सच्चा धाम।
महानवमी का ये पावन दिन,
भर दे खुशियों से हर एक शाम।

जय माता दी

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शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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शक्ति तेरी हर सांस में बसती,
तेरी कृपा हर राह सजाती,
जो मां को दिल से पुकारे,
उसकी दुनिया खुद जगमगाती।

जय माता दी
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