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Rakhi Gifts: रक्षाबंधन पर बहन को क्या गिफ्ट दें? 25 यूनिक और बजट-फ्रेंडली आइडियाज
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:48 PM IST
सार
Rakshabandhan Gifts For Sister : रक्षाबंधन पर बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए?
रक्षाबंधन पर बहन को ऐसा तोहफा देना बेहतर होता है जो उसकी पसंद, जरूरत और व्यक्तित्व से मेल खाता हो। पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम, किताबें, स्किनकेयर हैम्पर, ज्वेलरी, फिटनेस एक्सेसरीज़, इंडोर प्लांट, गिफ्ट वाउचर, हैंडबैग या अनुभव आधारित उपहार (जैसे स्पा या डिनर) अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उपहार चुनते समय बजट के साथ उसकी रुचियों का भी ध्यान रखें।
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बहन के लिए राखी के तोहफे
- फोटो : Ai
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Bahan Ke liye Rakhi Gift Guide: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और यादों का उत्सव भी है। इस दिन कई भाई अपनी बहन के लिए ऐसा उपहार चुनना चाहते हैं जो केवल आकर्षक ही नहीं, बल्कि उपयोगी और यादगार भी हो। लेकिन हर साल यही सवाल सामने आता है, "इस बार बहन को क्या गिफ्ट दें?"
आज के समय में गिफ्ट का मतलब सिर्फ महंगा सामान नहीं है। कई बार एक छोटा-सा, सोच-समझकर चुना गया उपहार भी लंबे समय तक याद रहता है। चाहे आपकी बहन कॉलेज में पढ़ती हो, नौकरी करती हो, शादीशुदा हो या किसी नए शौक को अपनाना चाहती हो, उसकी पसंद के अनुसार चुना गया तोहफा इस त्योहार को और भी खास बना सकता है।
यहां जानिए रक्षाबंधन पर बहन के लिए बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज साझा कर रहे हैं। इनमें बजट-फ्रेंडली विकल्प, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, फैशन और ब्यूटी से जुड़े उपहार, टेक्नोलॉजी एक्सेसरीज़ और अनुभव आधारित सरप्राइज शामिल हैं, ताकि आप अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान ला सकें।
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बहन के लिए राखी के तोहफे
- फोटो : Ai
पर्सनलाइज्ड गिफ्ट
अगर आप ऐसा उपहार देना चाहते हैं जो लंबे समय तक याद रहे, तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां कुछ लोकप्रिय विकल्प बताए जा रहे हैं,
फोटो फ्रेम या फोटो कोलाज
नाम या शुरुआती अक्षरों वाला मग
कस्टम कुशन
फोटो प्रिंटेड डायरी
पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी
यादों से भरी स्क्रैपबुक
ऐसे उपहार भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं और खास अवसरों पर अधिक अर्थपूर्ण महसूस होते हैं।
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बहन के लिए राखी के तोहफे
- फोटो : Ai
फैशन और ब्यूटी गिफ्ट्स
अगर आपकी बहन फैशन या ब्यूटी में रुचि रखती है, तो उसकी पसंद के अनुसार उपहार चुन सकते हैं। इसमें कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे-
मिनिमल ज्वेलरी
हैंडबैग या स्लिंग बैग
स्किनकेयर हैम्पर
मेकअप ऑर्गेनाइज़र
परफ्यूम
सिल्क स्कार्फ
घड़ी
सनग्लासेस
ध्यान रखें कि स्किनकेयर या कॉस्मेटिक उत्पाद चुनते समय उसकी पसंद और त्वचा की जरूरतों का ध्यान रखें।
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बहन के लिए राखी के तोहफे
- फोटो : Ai
उपयोगी और बजट-फ्रेंडली गिफ्ट्स
हर अच्छा गिफ्ट महंगा हो, यह जरूरी नहीं है। कम बजट में भी कई उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं।
500 रुपये के अंदर बहन के लिए एक काॅफी मग, चाॅकलेट बाॅक्स, इंडोर प्लांट या नोटबुक ले सकते हैं।
500 से 1000 रुपये में किताब, हैंडबैग, वायरलेस इयरफोन, स्किनकेयर किट गिफ्ट कर सकते हैं।
1000 से 3000 रुपये में स्मार्टवाॅच (एंट्री लेवल), प्रीमियम बैग, स्पा वाउचर तोहफे में दे सकते हैं।
3000 से 5000 रुपये में बहन को राखी गिफ्ट के लिए फिटनेस बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर, प्रीमियम गिफ्ट हैम्पर दे सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपहार आपकी बहन की रुचि और जरूरत के अनुरूप हो।
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बहन के लिए राखी के तोहफे
- फोटो : Ai
अनुभव आधारित गिफ्ट
आजकल कई लोग ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो यादगार अनुभव दें। इसमें भी आपको अपनी बहन के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। जैसे,
स्पा या वेलनेस सेशन
पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर
वीकेंड ट्रिप
मूवी डेट
पॉटरी या पेंटिंग वर्कशॉप
म्यूजिक या डांस क्लास का वाउचर
ऐसे अनुभव भाई-बहन के रिश्ते में नई यादें जोड़ सकते हैं।
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