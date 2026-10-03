जानना जरूरी: बार-बार हो रहा है चिड़चिड़ापन? कहीं आपको थायरॉइड की बीमारी तो नहीं

1 of 4 चिड़चिड़ापन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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किसी काम को लेकर नाराजगी या फिर चीजों के हमारी अपेक्षा के जैसे न हो पाने के कारण गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस तरह की भावनाएं कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं और हम सामान्य हो जाते हैं। पर अगर आपको बिना वजह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है या फिर चिड़चिड़ापन बना रहता है तो इसके कारणों को समझना जरूरी हो जाता है।



हर समय चिड़चिड़ापन रहने या लोगों से बात करने का मन न करने को स्वास्थ्य विशेषज्ञ मूड खराब होने या तनाव से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हर बार इसकी वजह सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं मानी जा सकती। शरीर में होने वाली कुछ गड़बड़ियां भी हमारे मूड और व्यवहार में बदलाव ला सकती हैं।



तो अगर आपको भी अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है तो इसके पीछे छिपे कारणों को जरूर जान लीजिए। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी इस तरह के लक्षण पैदा कर सकती हैं, जिनमें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है।

2 of 4 नींद की समस्याओं का मूड पर असर - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, तनाव और चिंता के अलावा अगर आपमें नींद की कमी है, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता या फिर थायरॉइड की समस्या है तो इसके कारण भी लगातार चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। कुछ लोगों में पोषण की कमी और लगातार तनाव भी इसका कारण हो सकते हैं। लगातार चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार आपके सामाजिक ताने-बाने को खराब कर सकता है इसलिए इसके कारणों को समझना जरूरी है।



नींद की कमी का मूड पर असर



अच्छी नींद न मिलने के कारण आपको सिर्फ थकान की दिक्कत नहीं होती है। इससे ध्यान, याददाश्त और भावनाओं पर नियंत्रण भी प्रभावित हो सकता है।

लगातार नींद की कम या नींद की खराबी आपको ज्यादा चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त महसूस करा सकती है।

देर रात तक मोबाइल देखते रहने, सोने का समय अलग-अलग होने और ज्यादा कैफीन वाली चीजें लेना नींद की गुणवत्ता बिगाड़ सकता है। जिसके कारण आपमें तनाव-चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ने लग जाता है।

3 of 4 थायरॉइड की बीमारी - फोटो : Freepik.com

थायरॉइड की समस्या तो नहीं



क्या आप जानते हैं कि थायरॉइड हार्मोन शरीर में ऊर्जा के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं? थायरॉइड हार्मोन ज्यादा होने यानी हाइपरथायरायडिज्म की समस्या के कारण कई लोगों में बेचैनी, घबराहट, नींद में परेशानी और चिड़चिड़ापन की समस्या देखी जाती रही है।

थायरॉइड की ये समस्या धड़कनों के तेज होने, वजन कम होने और ज्यादा पसीना लगने जैसी समस्याओं का भी कारण बनता है।

थायरॉइड की स्थिति में समय पर इलाज जरूरी हो जाता है, इसलिए इस तरह के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।

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4 of 4 डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com