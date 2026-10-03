न्यूरोलॉजिकल बीमारियां: शरीर के ये संकेत दिमाग की बीमारी की ओर करते हैं इशारा, आप भी तो नहीं हैं शिकार?

शरीर की सारी गतिविधियां ठीक तरीके से होती रहें, इसके लिए तंत्रिकाओं का ठीक तरीके से काम करते रहना जरूरी है। शरीर के सभी अंगों के बीच तालमेल बनाए रखने में तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि समय के साथ लोगों में न्यूरोलॉजी रोग बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं जो शरीर के कामकाज में बाधा डालती हैं। तंत्रिका-तंत्र की बीमारियों के कारण संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता है।

सिर में तेज दर्द और दौरे पड़ने की समस्या



अचानक शुरू हुआ और बहुत तेज सिरदर्द कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। स्ट्रोक में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं।



दौरे पड़ना, बेहोशी, भ्रम या शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। मस्तिष्क में सूजन या रक्तस्राव जैसी स्थितियां तेजी से बिगड़ सकती हैं। ऐसे लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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