अलर्ट: एनीमिया के पीछे कहीं आपके डाइट की ये गड़बड़ी तो नहीं है वजह? महिलाएं जरूर जान लें ये बातें

1 of 4 एनीमिया की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार में सुधार करना सबसे जरूर माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि हम सभी अगर अपने खान-पान को ही ठीक कर लें तो इससे कई प्रकार की बीमारियों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है। क्या आपको डाइट से शरीर के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहे हैं?



हमें खान-पान के जरिए रोजाना विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन सहित अन्य न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, चिंता की बात ये है कि ज्यादातर लोगों की डाइट शरीर के लिए पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। जंक-प्रोसेस्ड और तली-भुनी चीजें खाने की आदत लोगों में पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती जा रही है। भारतीय महिलाओं में से 57% से अधिक एनीमिया का शिकार हैं।



एनीमिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ आयरन की कमी आती है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पौष्टिक खाना खाते हैं उनमें इसकी कमी क्यों बढ़ती जा रही है?

2 of 4 खून की कमी की समस्या - फोटो : Freepik.com

क्यों जरूरी है शरीर में आयरन?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन है जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ आयरन वाली चीजें ही खाना पर्याप्त नहीं है।

भोजन में मौजूद आयरन का एक हिस्सा शरीर आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता। विटामिन-सी इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए शरीर में आयरन की पूर्ति के लिए आयरन वाली चीजों के साथ विटामिन-सी वाली चीजें खाना भी जरूरी है।

3 of 4 खट्टे फल खाने के फायदे - फोटो : Freepik.com

नींबू और संतरा हो सकते हैं फायदेमंद?



नींबू और संतरा आयरन के स्रोत नहीं हैं, बल्कि इनमें विटामिन-सी की अच्छी मात्रा होती है, हालांकि ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन यानी मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाले आयरन के शरीर में अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए दाल, चना, राजमा, हरी सब्जियों या अन्य आयरन वाले भोजन के साथ नींबू या विटामिन-सी वाली दूसरी चीजें लेना फायदेमंद हो सकता है।

आयरन शरीर के लिए जरूरी खनिज है और इसकी कमी से आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है।

मांस-मछली से मिलने वाला हीम आयरन शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है, जबकि दाल-बीन्स, नट्स और सब्जियों से मिलने वाला नॉन-हीम आयरन आसानी से अवशोषित नहीं हो पाता है।

इसलिए शाकाहारी भोजन में विटामिन-सी वाली चीजों को शामिल करना जरूरी माना जाता है।

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4 of 4 एनीमिया का खतरा - फोटो : Freepil.com